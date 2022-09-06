Маттиа Бинотто: «Феррари» по-прежнему попытается выиграть все гонки, в том числе Гран-при Италии»

Руководитель «Феррари» верит в победы.

Скудерия не выигрывает четыре уик-энда подряд. Бинотто надеется, что на получится выступить достойнее, чем на последних этапах.

«У нас три гонки подряд нет темпа по воскресеньям, и, думаю, [Гран-при Нидерландов] похож на Венгрию. В этот уик-энд мы провели хорошую квалификацию, были конкурентоспособными, но в гонке скорости не хватало. И это осложняет жизнь – мы не только не могли сражаться за победу с Максом [Ферстаппеном], но и показывали недостаточный темп, чтобы сдерживать .

Уже три гонки мы не демонстрируем то, что должно быть нашим потенциалом, что является потенциалом болида – как мы показали на старте сезона. Надо разобраться как можно скорее, потому что гонок осталось мало.

Мы по-прежнему стремимся к победам, и наше намерение – попытаться выиграть все гонки, в том числе Монцу. Мы должны отреагировать, и Монца с нашими тифози после ковида – важная гонка. Безусловно, они будут поддерживать и подгонять команду, и прямо сейчас нам это необходимо», – заявил Бинотто.

Маттиа ответил на вопрос о том, связан ли недостаток скорости с возможностями машины или ее развитием:

«Не знаю, если честно. Нужно это изучить. Недостаточно ли быстр сам болид? Осложняется ли пилотаж из-за баланса? Может быть, на одном круге получается показывать скорость, а в гонке уверенности не хватает, нет нужных ощущений от машины.

Так что ответа у меня нет, но, без сомнения, мы получим больше данных и проанализируем, потому что надо реагировать».

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