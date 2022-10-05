Шарль Леклер: «То, что в этом году я не выиграю чемпионский титул, я понял после Гран-при Бельгии»

Пилот поделился мнением о том, как для него и команды сложился сезон-2022.

По словам Леклера, до летнего перерыва в чемпионате команда сохраняли надежды на титул, но окончательно мысль о поражении пришла после .

«То, что в этом году я не выиграю чемпионский титул, я понял после Гран-при Бельгии. Мы только вернулись к гонкам после летнего перерыва в чемпионате – да, разумеется, мы все понимали, что случилось в первой половине сезона, но я все равно верил в титул!

А потом я увидел разницу в скорости между нами и в Спа. Такого отрыва мы ни разу не видели в первой половине сезона. И в этот момент я понял, что нам будет очень тяжело.

Нашей проблемой в целом было то, что нам не удавалось достаточно хорошо выступать во всех гонках. Из-за чего мы потеряли много очков. По той или иной причине воскресные гонки у нас довольно часто не складывались. И вот над этим нам нужно работать как команде», – рассказал Леклер.

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