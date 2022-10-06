Шарль Леклер: «Ферстаппен станет чемпионом – если не в этот уик-энд, то скоро. Нам же нужно провести хорошую гонку»

Пилот уверен, что проведет старт лучше, чем на последней гонке в Сингапуре. Леклер стартовал с поула на прошлом этапе, однако к первому повороту пропустил вперед Серхио Переса:

«Мне кажется, что в целом по ходу этого сезона мы сильно проводим старты. Что касается этапа в Сингапуре, то мне не кажется, что мы сделали что-то не так.

Плохим старт вышел и у меня, и у Льюиса Хэмилтона, и у Фернандо Алонсо. Мы все стояли на правой стороне трассы (где было влажно). Так что нам просто не повезло. Уверен, в этот уик-энд все будет нормально».

При этом Леклер уверен, что победить «Ред Булл» на Гран-при Японии будет сложно:

«Соперники из «Ред Булл» здесь будут очень сильны. Настройки болида здесь похожи на то, с чем вы обычно работаете на этапе в Спа. Так что я жду от «Ред Булл» сильных выступлений».

Также Леклер прокомментировал тот факт, что Ферстаппен может выиграть титул по итогам гонки в Японии:

«Реалистично оценивая ситуацию – думаю, Макс станет чемпионом. Если не в этот уик-энд, то все равно очень скоро. Но нам нужно заниматься своими делами, постараться хорошо провести гонку.

Ведь я бы не сказал, что в этом году нам не хватило именно скорости. Мы были быстры с первой же гонки, всегда смотрелись достаточно сильно, и за исключением некоторых единичных случаев нам всегда хватало скорости, чтобы бороться за победу.

Главная задача – стараться все сделать правильно в гонке. Я говорю о стратегии, работе с шинами – вот, на чем сейчас сосредоточено основное внимание. И именно в этой области нам нужно сделать шаг вперед, если мы хотим бороться за титул в следующем сезоне».

В «Ф-1» тянут с вердиктом по нарушению предела трат? «Ред Булл» правда перебрал, а титулы Ферстаппена под угрозой?

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