Джордж Расселл: «В Сингапуре не смогли воспользоваться хорошей формой команды. На Гран-при Японии «Мерседесу» будет сложнее»

Пилот «Мерседеса» отметил, что на Гран-при Сингапура у команды не было другого выбора, кроме как рисковать с выбором шин и ранним переходом на слики.

«Мы приняли несколько смелых решений. Хотя понятно, что задним числом сейчас можно говорить о том, что в итоге риск был слишком велик. Но мы сразу понимали, что нас ждет очень непростая гонка – особенно после плохой квалификации на такой трассе, как в Сингапуре».

В то же время Хэмилтону удалось продемонстрировать потенциал «Мерседеса» в квалификации, уступив времени поула всего пять сотых долей секунды:

«Примерно такого мы и ждали. Думаю, что в таких гонках, особенно после летнего перерыва в чемпионате, мы видим тенденцию того, в каких условиях наша машина работает лучше, а в каких хуже, что дает нам четкое направление для дальнейшего развития.

Поэтому досадно, что в Сингапуре команда не смогла воспользоваться хорошей формой. Но есть и положительные моменты. Особенно учитывая то, как трудно нам приходилось на трассах городского типа в начале года. В то время как в Сингапуре наш темп, возможно, был выше чем когда-либо ранее в этом сезоне (на городских трассах)».

Расселл добавил, что на , по его мнению, будет сложнее:

«Я был бы только рад, если бы мы были настолько же конкурентоспособны, как в последний уик-энд. Но я думаю, что нам будет сложнее. в этом году очень быстра в быстрых и среднескоростных поворотах. очень быстр на прямых – а здесь, к тому же, именно на прямой будет расположена единственная зона DRS. Так что просто не будет. При этом в гонках мы обычно смотримся хорошо, так что я в любом случае не вижу причин, почему мы не смогли бы побороться».

Хэмилтон и Ферстаппен – неудачники Гран-при Сингапура, Норрис на равных с победителем гонки в рейтинге Sports.ru

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram