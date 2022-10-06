Эстебан Окон: «Мне будет не хватать Алонсо, но «Альпин» продолжит двигаться вперед»

Гонщик «Альпин» будет скучать по Фернандо Алонсо.

Испанец перейдет в по окончании сезона. Окон признался, что не сосредоточен на мыслях о том, кто станет его следующим напарником.

«Я не уделяю этому большого внимания. Главное – делать свою работу, как и раньше, вести команду за собой в плане развития болида, предоставлять обратную связь. Я уже этим занимаюсь. Кто бы ни пришел, я стану наиболее опытным пилотом в команде, буду понимать ее лучше. Также я знаю, что команда сделает правильный выбор.

Сможет ли развиваться без Алонсо? Безусловно. Я убежден, что мы продолжим двигаться вперед, как делаем прямо сейчас с Фернандо. Он уходит в другую команду, и это необходимо принять – что есть, то есть. Но мы знаем, что сможем достичь своей цели.

Лично мне будет не хватать Фернандо, однако все равно здорово будет гоняться против него», – сказал Окон в интервью Marca.

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