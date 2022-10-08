Гран-при Японии-2022. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
Сузука
8 октября 2022 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.30,671 (21 круг)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,294 (26)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,309 (26)
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,649 (19)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,843 (24)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,859 (27)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,918 (24)
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,076 (25)
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,079 (21)
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,167 (23)
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,189 (27)
12. Алекс Албон («Уильямс») +1,275 (25)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,300 (22)
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,551 (24)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,619 (22)
16. Мик Шумахер («Хаас») +1,695 (23)
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,706 (25)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,714 (21)
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,197 (24)
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,210 (23)
Гран-при Японии-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й в дождевой сессии
Гран-при Японии-2022. 1-я практика. Алонсо – 1-й под дождем, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
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