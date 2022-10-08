Гран-при Японии-2022. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Теги результаты Гран-при Японии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Юки Цунода Альпин Авто
Сузука
8 октября 2022 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.30,671 (21 круг)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,294 (26)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,309 (26)
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,649 (19)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,843 (24)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,859 (27)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,918 (24)
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,076 (25)
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,079 (21)
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,167 (23)
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,189 (27)
12. Алекс Албон («Уильямс») +1,275 (25)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,300 (22)
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,551 (24)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,619 (22)
16. Мик Шумахер («Хаас») +1,695 (23)
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,706 (25)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,714 (21)
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,197 (24)
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,210 (23)
 

Гран-при Японии-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й в дождевой сессии

Гран-при Японии-2022. 1-я практика. Алонсо – 1-й под дождем, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные