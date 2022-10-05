Гран-при Японии-2022. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 18-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Японии.
Заезды «Формулы-1» на трассе «Сузука» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Этап в Японии пройдет впервые с 2019 года. Вторая тренировка продлится 90 минут вместо обычных 60 из-за тестов шин «Пирелли» на сезон-2023.
Сузука
7-9 октября 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 6:00 🌧️
2-я практика: 9:00 🌧️
Суббота
3-я практика: 6:00 🌤️
Квалификация: 9:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 8:00 🌧️
время московское
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