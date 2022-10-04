Мика Хаккинен: «От Ферстаппена и Хэмилтона ждут идеальных гонок, их ошибки могут шокировать»

Двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о неудачах и .

По итогам Гран-при Сингапура пилот стал седьмым, его соперник из – девятым. Оба гонщика допустили серьезные просчеты в борьбе с конкурентами.

«Макс мог оформить титул, но ошибка команды в квалификации оказалась очень дорогой. Нехватка топлива для завершения попытки – это позорно. «Ред Булл» весь сезон работает очень здорово, так что ошибка удивила.

Думаю, многие ожидали, что Макс отыграется с восьмого места, но он стартовал плохо в сложных условиях, а затем потерял время в средней группе. Неудачный уик-энд. Такое случается – даже в сезоне, в котором ты невероятно конкурентоспособен.

Ошибки Макса и Льюиса подчеркивают фантастические выступления всех остальных соперников. Очень легко потерять сцепление в таких условиях – слишком быстрых для промежуточных шин и слишком сложных для пилотажа на пределе на «сликах». Полагаю, мы все ждем идеальных гонок от пилотов вроде них, и ошибки могут шокировать», – написал Хаккинен в своей колонке.

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