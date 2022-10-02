Маттиа Бинотто о возможных нарушениях Переса: «Джовинацци в 2020 году за такое оштрафовали на 5 секунд»

Руководитель «Феррари» прокомментировал ситуацию, в которой еще может быть признан победителем Гран-при Сингапура.

Стюарды вызвали к себе выигравшего гонку – и он подозревается в нарушении правил, слишком сильно отпуская от себя машину безопасности перед рестартами.

В случае доказательства нарушения минимальный штраф на эти действия составляет 5 секунд. Переса же подозревают сразу в двух подобных нарушениях. Если Перес будет оштрафован на 10 секунд, то победителем гонки станет Шарль Леклер.

«Стюарды пригласили Переса, чтобы обсудить даже не один, а два случая возможных нарушений. Машина безопасности дважды появлялась на трассе, и оба раза Перес допускал одну и ту же ошибку – а именно слишком далеко отпуская от себя автомобиль безопасности.

Можно вспомнить, когда подобные вещи происходили в прошлом. Я вспоминаю инцидент с Джовинацци в 2020 году, когда за такую же ошибку пилота оштрафовали на 5 секунд. По регламенту же, если я все правильно понимаю, за такие нарушения предусмотрены три вида штрафов: 5 секунд, 10 секунд или проезд через пит-лейн», – рассказал Бинотто.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Хэмилтон и Ферстаппен синхронно завалились на подсыхающей трассе, а «Феррари» сдала победу

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram