Шарль Леклер о 2-м месте: «Я атаковал всю гонку, было тяжело»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями после Гран-при Сингапура.
Монегаск начал заезд с поула, однако пропустил пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который в итоге победил. Леклер остался на второй позиции.
«Я атаковал всю гонку. Из-за плохого старта мы оказались в невыгодном положении, и гонка вышла очень трудной.
Было тяжело. Надо хорошо поспать ночью и готовиться к Японии», – сообщил Шарль.
Гран-при Сингапура-2022. Перес выиграл гонку, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 7-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram