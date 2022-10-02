Шарль Леклер о 2-м месте: «Я атаковал всю гонку, было тяжело»

Гонщик поделился эмоциями после Гран-при Сингапура.

Монегаск начал заезд с поула, однако пропустил пилота , который в итоге победил. Леклер остался на второй позиции.

«Я атаковал всю гонку. Из-за плохого старта мы оказались в невыгодном положении, и гонка вышла очень трудной.

Было тяжело. Надо хорошо поспать ночью и готовиться к Японии», – сообщил Шарль.

Гран-при Сингапура-2022. Перес выиграл гонку, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 7-й

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