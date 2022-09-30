Пьер Гасли о возгорании болида: «Мы смогли выключить двигатель, а потом снова завели машину. Беспокоиться не о чем»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , прокомментировав инцидент с возгоранием болида, которое команде удалось быстро устранить.

Инцидент произошел по ходу второй практики.

«Все это часть практики. Нужно было понять, как двигатель работает в таких жарких условиях. Что до инцидента – то да, вышло не очень хорошо. Возгорание произошло в момент подключения к топливному сапуну. Но мы смогли выключить двигатель, а потом снова завести машину. Так что да, сделали немножко барбекю, но в целом ничего плохого не случилось.

Это обычная процедура. Просто здесь очень жарко. В любом случае, в оставшейся части уик-энда беспокоиться не о чем», – рассказал Гасли.

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