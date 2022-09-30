Нико Росберг: «Ферстаппен и Хэмилтон – лучшие гонщики «Ф-1». Не исключаю, что Макс приблизится к рекордам Льюиса»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что способен завоевать еще несколько титулов.

Гонщик близок ко второму подряд чемпионству и может оформить его уже в ближайшие выходные. Росберг сравнил Ферстаппена с пилотом «Мерседеса» .

«Учитывая мастерство Макса и форму команды, не исключено, что Макс приблизится к рекордам Льюиса. В прошлом году Макс выступал невероятным образом и продолжает это делать в нынешнем сезоне. Ошибки, которые случались в начале карьеры, устранены. и Айртон Сенна прошли через схожий процесс, когда начали выигрывать титулы.

Вместе с Льюисом Макс является лучшим гонщиком на решетке. Его ждет невероятное десятилетие в «Ф-1», – заявил Росберг.

Нико также высказался о бывшем напарнике по «Мерседесу»:

«Когда я слышу, насколько мотивирован Льюис – я общаюсь с людьми из – это нечто особенное. Для человека, добившегося таких успехов, было бы очень легко сказать: «Что за ерунда, отстаньте от меня».

Но он так вовлечен в работу, и не из-за того, что хочет избежать завершения карьеры. У него новый вызов, мечта о восьмом титуле, уверенность в том, что «Мерседес» способен привести его к чемпионству. И это возможно.

Удивлен ли я? Мы не обязаны ожидать такого уровня мотивации после семи титулов, длинной карьеры в «Ф-1» и огромных счетов в банке. С точки зрения пилотажа он готов как никогда. Фернандо [Алонсо] 41 год, и в какие-то моменты он выдает свой лучший пилотаж. Кто знает, сколько продержится Льюис. Может, мы будем наслаждаться его выступлениями еще многие годы».

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