Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Сингапура

Макс Ферстаппен может оформить второй титул «Формулы-1» подряд уже в ближайшие выходные – за пять этапов до конца сезона.
Для этого гонщику «Ред Булл» необходимо выиграть Гран-при Сингапура. Любой другой результат Макса приведет к тому, что чемпионство отложится.
Если Макс победит с лучшим кругом, пилот «Феррари» Шарль Леклер должен финишировать на восьмом месте или ниже, а напарник Ферстаппена Серхио Перес – четвертым или ниже.
Если же нидерландец выиграет гонку без дополнительного балла, ему нужно рассчитывать на то, что Леклер поднимется не выше девятой позиции. Пересу в таком случае необходимо завершить заезд пятым или ниже либо четвертым без быстрейшего круга.
Все остальные исходы приведут к продолжению борьбы за титул. Формально кроме Ферстаппена, Леклера и Переса в ней также участвуют Джордж Расселл («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари»).
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