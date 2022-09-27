Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Сингапура

Макс Ферстаппен может оформить второй титул «Формулы-1» подряд уже в ближайшие выходные – за пять этапов до конца сезона.

Для этого гонщику необходимо выиграть Гран-при Сингапура. Любой другой результат Макса приведет к тому, что чемпионство отложится.

Если Макс победит с лучшим кругом, пилот «Феррари» должен финишировать на восьмом месте или ниже, а напарник Ферстаппена Серхио Перес – четвертым или ниже.

Если же нидерландец выиграет гонку без дополнительного балла, ему нужно рассчитывать на то, что Леклер поднимется не выше девятой позиции. Пересу в таком случае необходимо завершить заезд пятым или ниже либо четвертым без быстрейшего круга.

Все остальные исходы приведут к продолжению борьбы за титул. Формально кроме Ферстаппена, Леклера и Переса в ней также участвуют Джордж Расселл ( ) и ( ).

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