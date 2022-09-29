Пьер Гасли: «Мы еще можем догнать занимающую шестое место в Кубке конструкторов «Альфа Ромео»

Пилот поделился мнением о перспективах команды в оставшихся гонках сезона.

По словам Гасли, «Альфа Таури» постарается как минимум обойти в борьбе за 7-е место в Кубке конструкторов. В то время как догнать , по мнению Гасли, будет достаточно трудно.

«В Кубке конструкторов мы отстаем от седьмого места всего на одно очко. Так что нашей целью в оставшихся гонках будет как минимум постараться забраться как можно выше, ведь плотность в таблице очень высокая.

Занимающую шестое место «Альфа Ромео» тоже еще можно догнать. Хотя сделать это будет непросто и для этого нам будет нужно очень хорошо провести остаток сезона. Мы должны стараться каждый раз заработать как можно больше очков обеими машинами», – рассказал Гасли.

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