В «Уильямсе» подтвердили участие Албона в Гран-при Сингапура

Команда «Уильямс» официально подтвердила участие в Гран-при Сингапура.

Албон пропустил предыдущий этап в Монце из-за проблем с аппендицитом и перенес операцию. На Гран-при Италии Албона заменял Ник де Врис, которому удалось финишировать девятым и заработать два очка.

При этом, как уже сообщалось ранее, де Врис все равно будет присутствовать в Сингапуре, чтобы в случае возникновения такой необходимости снова заменить Албона.

«Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех за поддержку после того, что случилось по ходу гоночного уик-энда в Монце. Безусловно, моя подготовка к Гран-при Сингапура немного отличалась от нормы, но сейчас я чувствую себя хорошо и сделал все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к одному из самых тяжелых с точки зрения физических нагрузок этапов сезона.

Я не собираюсь недооценивать трудность задачи, которая передо мной стоит, но с нетерпением жду первую пятничную практику и возможность вернуться на трассу», – рассказал Албон.

Шансы Албона выступить на Гран-при Сингапура – 50 на 50. Де Врис готов вновь заменить гонщика «Уильямса» (RN365)

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