Шансы Албона выступить на Гран-при Сингапура – 50 на 50. Де Врис готов вновь заменить гонщика «Уильямса» (RN365)

Ник де Врис отправится на Гран-при Сингапура и будет готов вновь заменить Алекса Албона в случае необходимости.
Де Врис выступал на Гран-при Италии, заменяя Албона, у которого возникли проблемы с аппендицитом. В своей первой же гонке де Врис сумел финишировать девятым, заработав два очка.
Теперь де Врис также приедет на Гран-при Сингапура, чтобы заменить Албона в случае необходимости. Пилот «Уильямса» продолжает восстанавливаться после перенесенной операции.
Предполагается, что Албон должен подойти к началу уик-энда в хорошей форме, однако Гран-при Сингапура считается одним из самых тяжелых этапов во всем календаре «Ф-1» с точки зрения физических нагрузок для гонщиков.
По информации RacingNews365, шансы Албона выступить на Гран-при Сингапура с учетом всех факторов оцениваются как 50 на 50.
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