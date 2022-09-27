Пиастри подтвердил номер для участия в «Формуле-1»

сообщил, что будет выступать за «Макларен» под номером 81.

Ранее резервист «Альпин» намекнул на свой выбор, выложив пост с хэштегом #OP81, когда объявлял о трансфере в британскую команду.

Австралиец впервые использовал данный номер в соревнованиях по картингу, о чем рассказал в подкасте In The Fast Lane:

«Когда я проводил свою первую гонку, пришлось выбрать номер. В автомобильном магазине, куда я зашел, были только единички. Разумеется, я не мог выбрать номер 1 по очевидным причинам. Так что на самом деле моим номером в первых нескольких гонках был 11.

Потом мы участвовали – наверное, это был чемпионат штата Виктория – и кто-то уже зарегистрировался под номером 11. Не знаю, что вдохновило меня выбрать номер 81, но я поменял первую единицу на восьмерку, и с тех пор он закрепился».

Пиастри – первый гонщик, который будет выступать в «Формуле-1» под 81-м номером с момента введения современной системы номеров в 2014 году.

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