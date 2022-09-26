Жан Тодт: «Я часто общался с Элканном. Но между обсуждениями и совместной работой в «Феррари» есть большая разница»

Бывший президент ФИА Жан Тодт опроверг предположения о том, что он может быть заинтересован в возвращении в «Феррари».

Тодта связывали с переходом в Скудерию в начале года, когда он только покинул пост президента ФИА. Однако сделка в итоге так и не состоялась.

«Я бы выразил сомнения относительно достоверности этих предположений. В связи с этой темой вообще появляется много новостей, которые не соответствуют действительности.

Например, недавно я был в Турине и завтракал вместе с Андреа Аньелли, нас многие видели. Наверное, они подумали, что я могу занять и какую-то должность в «Ювентусе».

Очевидно, что будучи президентом ФИА я часто общался с Джоном Элканном, и мы обсуждали амбиции «Феррари». Но между просто обсуждениями и совместной работой есть большая разница», – рассказал Тодт.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

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