Директор «Альпин» Росси: «Контракт с Алонсо на два года или больше стал бы иррациональным и рискованным решением»

Лоран Росси объяснил, почему «Альпин» не удержала .

Двукратный чемпион «Формулы-1» перейдет в «Астон Мартин» после сезона-2022. Там Алонсо предложили контракт по схеме «1+1+1», как сообщало издание AS, при этом опции продления находятся под контролем пилота. Исполнительный директор «Альпин» рассказал, почему его команда не смогла предложить Фернандо того же.

– Мы очень хотели его сохранить, однако не могли подписать более длительный контракт, чем на два сезона, потому что у нас была трехлетняя опция с Пиастри. Для команды всегда было очевидно, что в долгосрочной перспективе мы нацелены на будущее, и этим будущим был Оскар.

Мы предложили Фернандо максимум, который могли – контракт по схеме «1+1» [с опцией команды]. После двух сезонов он мог выступать за нас в гонках на выносливость. Таким был план.

– Контракт по схеме «1+1» оказался слишком коротким для Алонсо? Почему нельзя было заключить [обычный] двухлетний контракт?

– Фернандо – фантастический гонщик, он выступает на невероятно высоком уровне. С моей точки зрения, он один из лучших пилотов всех времен. Но ему 41 год, а через два года исполнится 43. Невозможно планировать так далеко вперед. «Формула-1» – очень требовательный вид спорта. Спад может случиться между одним сезоном и следующим, поэтому мы не могли подписать его надолго.

Я несу ответственность за 3 000 работников «Альпин», а [исполнительный директор ] Лука де Мео – за более чем 240 000. Мы не можем принимать иррациональные решения, которые подразумевают риск.

Ему (Алонсо) не стоило переживать по поводу схемы «1+1». Если бы в первый сезон [нового контракта] он выступал на сегодняшнем уровне, мы бы воспользовались опцией [продления]. Он это знал, но все равно хотел большего. Могу лишь предположить, что в другой команде ему предложили лучшие условия, и он решил их принять.

Мы расстроены, но не обижены. Мы расстаемся в хороших отношениях и понимаем, что Фернандо будет выкладываться до конца сезона.

– Стоило ли класть все яйца в корзину Алонсо, если появились первые признаки того, что Пиастри ведет переговоры с ?

– Мы не могли дать Фернандо то, чего он хотел. Если говорить о формулировках, соглашение «1+1» было фактически тем же, что мы подписали с ним два года назад. И он верно отмечал, что принять решение можно было за пять минут.

Со спортивной точки зрения «Альпин», безусловно, была для него вариантом с меньшим риском. Время у Фернандо было ограничено, существовали и другие вещи, которые мы не могли предложить Фернандо. Для нас – не игрушка, а бизнес. Мы хотели бы продолжить работу с Фернандо, он является величайшим чемпионом, выступавшим за «Рено». В итоге каждый остался при своем мнении – без ругани и хлопания дверьми.

Алонсо подписал с «Астон Мартин» контракт по схеме 1+1+1 с зарплатой в $20 млн за сезон (AS)

Директор «Альпин» Росси: «Пиастри не хотел гоняться за «Уильямс», а Расселл выступал там 3 года и не жаловался. Поведению Оскара нет оправданий, эта история с ним навсегда»

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