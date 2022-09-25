Льюис Хэмилтон: «Постараюсь выиграть гонку в этом году, но рекорды для меня не так важны»

Пилот заявил, что не беспокоится из-за возможного окончания своей рекордной победной серии.

Семикратный чемпион «Формулы-1» неизменно выигрывал минимум один Гран-при в каждом сезоне начиная с того момента, как начал карьеру в 2007 году.

Таким образом в данный момент Хэмилтон провел 15 сезонов подряд, выигрывая минимум одну гонку в каждом чемпионате – по этому показателю он сравнялся с .

Однако в этом сезоне серия может прерваться – у Хэмилтона остается всего шесть гонок, чтобы выиграть Гран-при.

«Я благодарен за то, что в каждом сезоне, начиная с 2007 года, у меня появлялась возможность бороться за победы. Я по-прежнему верю, что и в этом году у нас будет шанс выиграть, вперед еще есть несколько гонок. И для нашей команды это важная цель – вернуться в борьбу за самые высокие места, в борьбу за лидерство.

Я не особо думаю о рекордах. Но да, я постараюсь выиграть гонку в этом году. Однако сам рекорд для меня не важен. Просто потому что все эти рекорды в целом меня мало интересуют», – рассказал Хэмилтон.

У Хэмилтона особый хват руля на стартах – единственный в «Ф-1». Это защита от случайных переключений передач

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