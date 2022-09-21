Стефано Доменикали: «Считаю, что за счет регламента отрывы между командами в ближайшие годы будут только сокращаться»

Руководитель «Формулы-1» поделился мнением о текущей ситуации в чемпионате и отрывах между командами.

Доменикали считает, что в условиях нового технического регламента в дальнейшем отрывы лидеров от остальных команд «Ф-1» будут только сокращаться.

«Понятно, что в этом году мы не увидим борьбу в чемпионате с таким отрывом первого места от второго, как было в прошлом сезоне. Но несмотря на это все билеты на все оставшиеся Гран-при сезона уже распроданы. Я считаю, что с технической точки зрения нам нужно понять, как быстро могут быть устранены отрывы между командами в определенных областях, поскольку это является одним из основных моментов, на которых базировался регламент.

Нам также нужно понять, в какой степени на характеристики болидов разных команд повлияли новые правила, в какой степени это зависело от проблем с надежностью. Нужно тщательно все это проанализировать, чтобы понять, что именно стало причиной появления такого разрыва между лидерами и остальными командами.

Ведь смотря на общую картину мы видим, как позади лидеров команды ведут очень плотную борьбу в середине пелотон. И мне бы хотелось интерпретировать это в положительном ключе.

Я считаю, что за счет регламента отрывы между командами в ближайшие годы будут только сокращаться – и это касается отрыва лидеров от остальных», – рассказал Доменикали.

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