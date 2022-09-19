Чжоу Гуаньюй: «Я добился огромного прогресса по ходу сезона, но соперники прибавили больше за счет обновлений»

Пилот «Альфа Ромео» рассказал, что мешает ему зарабатывать очки.

Новичок команды набрал шесть баллов против 46 у опытнейшего Валттери Боттаса. По мнению Чжоу, по ходу сезона-2022 показывать результат становится труднее из-за падения скорости болида относительно соперников.

«Важно зарабатывать очки каждый уик-энд, но это завязано на [скорости], которую мы показываем. К примеру, в Зандворте болид не был быстрым, однако я пытался сделать все возможное.

Немного жаль, ведь я добился огромного прогресса по ходу сезона, однако другие команды прибавили больше за счет обновлений. Так что я не могу продемонстрировать прогресс. Если бы это удалось в начале сезона, команда заработала бы больше очков. Теперь же я просто стараюсь выложиться по полной на каждом этапе», – сказал Чжоу.

Валттери Боттас: «Надежность техники – главная проблема, которую нужно устранить «Альфа Ромео»

В «Ф-1» половина команд буквально распиливает детали вместо производства новых. Последствия лимита расходов на болиды

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram