Йос Ферстаппен: «Для меня не так важно, когда именно Макс выиграет титул. Главное, что он его выиграет»

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал, что для него не имеет значения, в какой именно момент этого сезона его сын Макс выиграет второй титул.

По словам Ферстаппена-старшего, он обязательно будет ездить с сыном на все ближайшие гонки, пока Макс не оформит победу в чемпионате.

«К счастью, у Макса достаточно большое преимущество по очкам в общем зачете. Но да, титул еще нужно выиграть. Мы все готовы к тому, что это случится, но волнение и воодушевление остается. Так что я хочу приезжать на каждую гонку, пока это не случится. Я точно поеду в Сингапур, а дальше в зависимости от ситуации полечу и в Японию.

Для меня не так важно, когда именно Макс выиграет титул. Главное, что он его выиграет, если будет выступать так, как в последней гонке. Конечно, впереди еще много гонок и много очков, но единственное, что имеет значение – это когда Макс станет чемпионом», – рассказал .

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