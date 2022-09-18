«Альпин» может закрыть молодежную программу в «Ф-1» из-за ухода Пиастри

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что ситуация с уходом в заставила команду задуматься о закрытии своей молодежной программы.

По мнению Росси, содержание молодежной Академии и работа над развитием пилотов далеко не всегда окупается – и тем более это касается таких ситуаций, которая возникла с Пиастри.

«Можно сказать, что мы обожглись на этом, тем самым предупредив всех остальных. Проблема, которую создает этот прецедент заключается в том, что ситуация на рынке пилотов становится слишком изменчивой и непостоянной. И это ставит под угрозу стороны, которые вкладывают инвестиции в развитие гонщика.

Ведь можно действовать иначе – экономить деньги каждый год, не инвестируя их в развитие молодых пилотов, а потом на сэкономленные деньги просто переманивать гонщиков у других.

Так что я не уверен, что хочу продолжать вкладывать деньги в тренировки молодых пилотов – как не уверен в том, хочу ли оставлять их в системе, удерживая контрактами, которые могут быть для них не столь привлекательными.

Как решить эту проблему? Ну, сейчас мы и правда всерьез задумались, стоит ли нам продолжать содержать молодежную программу. При этом мы, разумеется, выполним все обязательства перед гонщиками, которые уже в ней состоят, ведь мы рассчитываем на этих пилотов в долгосрочной перспективе. Но вот над приглашением новых пилотов в молодежную программу мы задумаемся – потому что, учитывая ситуацию, зачем нам это?» – рассказал Росси.

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