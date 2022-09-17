Хэмилтон о том, продолжит ли побеждать в каждом сезоне: «Не имеет значения»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о рекорде по количеству сезонов с победами.

Британец, как и , выигрывал как минимум одну гонку на протяжении 15 сезонов карьеры в «Формулы-1», при этом Льюис до 2022-го не провел ни одного года без побед.

Хэмилтон сообщил, как относится к тому, что серия может прерваться:

«Честно говоря, для меня это не имеет никакого значения.

Я благодарен за то, что каждый год с 2007-го у меня появлялась возможность побеждать, и считаю, что шанс в этом сезоне будет, гонки еще остались. Для команды это большая цель – вернуться на вершину, сражаться за лидерство.

Без понятия, на каких трассах наша машина здорово себя проявит. В Зандворте мы удивились, что ощущения в болиде стали гораздо лучше в сравнении с предыдущей гонкой [в Бельгии]. Так что я надеюсь, что оставшиеся Гран-при будут больше похожи на Будапешт и Зандворт».

Семикратный чемпион «Формулы-1» в нынешнем сезоне дважды финишировал вторым и четырежды – третьим.

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