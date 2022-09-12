Льюис Хэмилтон о прорыве с конца пелотона: «Это в тысячу раз приятнее, ты постоянно борешься с соперниками – удовольствия больше, чем когда стартуешь первым»

Пилот признал, что стратегия и агрессивные действия сыграли ключевую роль в его успешном выступлении на Гран-при Италии.

Хэмилтон после штрафа за замену двигателя в гонке стартовал с предпоследней позиции. Хэмилтон начал гонку на «медиуме», а на 34 круге провел пит-стоп и перешел на «софт», вернувшись на трек на 12-й позиции.

Во время волны пит-стопов Хэмилтону удалось воспользоваться ситуацией и провести атаку, разом обогнав Ландо Норрис и Пьера Гасли, которые начали бороться за позицию после возвращения на трассу гонщика «Макларена». После этого Хэмилтон сумел быстро пройти Риккардо, а впоследствии отыграл еще одну позицию за счет второго пит-стопа Переса:

«Да, это был ключевой момент. Думаю, если бы я не совершил тот обгон, то оказался бы на две позиции ниже. Нужно было все сделать правильно и воспользоваться моментом. А выходит это далеко не всегда.

Я увидел, что Ландо возвращается на трек из боксов и подумал, что это мой шанс. К сожалению для него, с ним начал бороться и еще один пилот (Гасли). И мне удалось просто проскочить мимо. Было здорово».

Также Хэмилтон отметил, что ему очень понравилось прорываться через пелотон и гонка с большим количеством борьбы:

«Это в тысячу раз приятнее, ты постоянно борешься с соперниками. Когда я только начинал карьеру, мой карт был очень старым, весь побитый и погнутый, и нам всегда приходилось стартовать с конца, на старых шинах.

Именно те гонки нравились мне больше всего. Так что да, в этот раз, участвуя во всей этой борьбе, я получил намного больше удовольствия, чем стартуя первым. Это совсем другое испытание, и это мне нравится.

Когда ты побеждаешь, то чувства совсем другие – ты горд за команду, за всех ребят. Мне же очень нравятся такие прорывы. После них ты чувствуешь нечто особенное».

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