Мика Хаккинен: «В «Феррари» всегда присутствует давление – ведь они являются своего рода национальной сборной»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о текущей ситуации «Феррари» и давлении, под которым находится команда.

«Феррари» имела шанс на победу на домашнем Гран-при Италии, но в итоге команда ничего не смогла противопоставить Максу Ферстаппену, который уверенно выиграл гонку, несмотря на старт с седьмой позиции.

«Феррари» всегда находится под огромным давлением, это уникальная особенность этой команды. Конечно, у нас в тоже было давление – от нас ждали побед, нам нужно было стараться показать свой максимум, мы не чувствовали удовлетворения, если не побеждали. Но в «Феррари» всегда присутствовало это дополнительное давление, поскольку «Феррари» является своего рода национальной сборной.

Так что да, в «Феррари» всегда ощущается это дополнительное давление и легче от этого руководству и пилотам не становится – а ведь им необходимо продолжать работу, сохранять спокойствие и единство, чтобы не начать обвинять друг друга, если дела пойдут не так, как хотелось бы.

Думаю, этот сезон получается для «Феррари» тяжелым потому, что в начале чемпионата у них была очень быстрая машина, они выигрывали гонки, были уверены в себе. Однако «Ред Булл» отыгрался за счет невероятной эффективности действий, отсутствия ошибок и прогресса в работе с болидом», – рассказал Хаккинен.

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