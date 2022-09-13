Гельмут Марко: «Сингапур – неплохое место для празднования титула Ферстаппена, но Сузука еще лучше, учитывая партнерство с «Хондой»

Советник «Ред Булл» рассказал, где хотел бы отпраздновать второй титул .

Лидер сезона может оформить чемпионство уже на следующем этапе в Сингапуре. Марко считает, что лучше отложить триумф до .

«С точки зрения обстановки, Сингапур – неплохое место для славной вечеринки. Но, учитывая наше партнерство с «Хондой», Сузука еще лучше, и гонка всего неделей позже», – заявил Марко.

После срыва сделки с «Порше» Марко проведет встречи с представителями «Хонды» по поводу продолжения сотрудничества после 2025 года:

«Мы будем обсуждать с «Хондой» возвращение. Я полечу в Токио между этапами в Сингапуре и Сузуке, в начале октября».

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