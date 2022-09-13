Дэймон Хилл: «Латифи не хватает скорости для сохранения места в «Формула-1»

считает, что должен покинуть «Формулу-1» в конце года.

Пилот проиграл квалификацию и гонку в Монце Нику де Врису, который заменял , выбывшего из-за аппендицита.

«Мне жаль, то такова реальность. У Николаса нет темпа, который необходим, чтобы сохранить свое место в «Формуле-1». У него случались хорошие моменты, но тут приходит парень, который никогда не участвовал в Гран-при, и выступает фантастически», – сказал чемпион мира 1996 года и эксперт Sky Sports.

Хилл поделился мнением о пилотаже де Вриса:

«Понятно, что моторные штрафы помогли ему подняться на решетке. Тем не менее, он здорово провел квалификацию и, по сути, не допускал ошибок. Он сделал достаточно для того, чтобы мы его обсуждали, Тото [Вольфф] о нем говорил. А это необходимо для того, чтобы стать пилотом «Формулы-1».

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