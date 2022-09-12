«Каждый шанс за рулем болида «Ф-1» – это как собеседование». Ник де Врис о дебюте на Гран-при Италии»

Резервный пилот Ник де Врис поделился мнением о том, как на его будущее может повлиять успешное выступление на .

Де Врис, заменявший в составе Алекса Албона, у которого возникли проблемы с аппендицитом, в дебютной гонке в «Ф-1» сумел финишировать 9-м и набрал 2 очка.

«Каждый раз, когда ты оказываешься за рулем болида, от тебя ждут хорошего выступления. И каждый раз, когда тебе представляется шанс выступить за рулем болида «Формулы-1», становится своего рода собеседованием на работу, прослушиванием.

И всеми этими возможностями нужно стараться пользоваться. При этом нужно стараться действовать в рамках разумного, ведь всегда нужно искать компромисс между тем, чтобы не сделать слишком мало или слишком много. В целом же я просто рад тому, что это сработало и все сложилось для нас хорошо. Мы заработали очки и провели отличную гонку. И это выступление у нас уже никто не отберет».

После гонки многие пилоты сильно хвалили де Вриса, выражая уверенность, что нидерландский гонщик заслуживает постоянного места в «Формуле-1». Одним из таких гонщиков был Льюис Хэмилтон. На что де Врис ответил, что все пилоты, дошедшие до возможности оказаться за рулем болида «Ф-1», в целом этого достойны:

«Знаете, мне кажется, если бы я этого не заслуживал, то меня бы сейчас здесь не было. И считаю, что в этот уик-энд мы выступили очень хорошо. Но от нас всегда ждут хороших выступлений, а решения о составе пилотов принимать точно не мне. Этот мир очень изменчив, важны в нем не только твои заслуги. А значит я никак не контролирую эту ситуацию.

Но это выступление у меня уже никто не отберет. Так что вне зависимости от того, буду ли я выступать в «Ф-1» в будущем или нет, я смогу с гордостью оглянуться назад и вспомнить то, каким получился мой дебют в «Формуле-1».

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