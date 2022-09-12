Чемпион «Ф-2» Другович подписал контракт резервиста и тест-пилота «Астон Мартин»

объявил о запуске собственной программы развития пилотов.

Первым гонщиком программы стал чемпион «Формулы-2» . Бразилец будет одним из резервистом команды. «Астон Мартин» планирует, что Другович проведет первую тренировку перед Гран-при Абу-Даби вместо и тесты молодых пилотов в ноябре.

В 2023 году Фелипе выполнит обширную тестовую программу за рулем машины 2021 года и посетит некоторые Гран-при в качестве члена команды.

Как сообщала бразильская пресса, спонсоры Друговича принесут «Астон Мартин» семь миллионов евро.

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