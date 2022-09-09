Тото Вольфф о Риккардо как резервисте «Мерседеса»: «Даниэль заслуживает места на решетке, Шумахер тоже»

прокомментировал слухи о приглашении в «Мерседес» как резервиста.

Вольфф согласился с , который считает, что Риккардо должен оставаться боевым пилотом после ухода из в конце 2022 года.

«Мы не достигли прогресса в каких бы то ни было переговорах по поводу резервного гонщика. Они зависят в том числе от ситуации на рынке пилотов.

Даниэль, как сказал Льюис, заслуживает места на решетке – и Мик [Шумахер] тоже. Подождем и посмотрим», – отметил исполнительный директор .

Риккардо достиг дна: согласен на год без «Ф-1» или роль запасного. И это путь к концу карьеры

Льюис Хэмилтон о Риккардо в «Мерседесе»: «Было бы здорово, но не думаю, что роль резервиста – лучший вариант. Даниэль слишком талантлив»

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