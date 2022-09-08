Льюис Хэмилтон о Риккардо в «Мерседесе»: «Было бы здорово, но не думаю, что роль резервиста – лучший вариант. Даниэль слишком талантлив»

прокомментировал слухи о приходе в «Мерседес».

Риккардо покинет по окончании сезона и, по информации Daily Mail, может стать резервистом «Мерседеса».

«Лично я считаю, он должен гоняться. Он слишком талантлив. И он заслужил право быть среди нас и гоняться.

Но, конечно, если он станет частью нашей команды, будет здорово, хотя не думаю, что роль третьего гонщика – лучший вариант для него. Если бы я был его менеджером, он бы гонялся», – сказал Льюис перед .

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