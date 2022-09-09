80 фанатов из Нидерландов строили нелегальную трибуну на Гран-при Италии. Полиция вмешалась

Полиции пришлось останавливать болельщиков, которые начали строить нелегальную трибуну.

Инцидент произошел во время уик-энда в Монце. Как пишет La Gazzetta dello Sport, речь идет о примерно 80 фанатов из Нидерландов, некоторые из которых были пьяны. Они привезли несколько тонн материалов, в том числе арматуру, строительные леса и трубы для сооружения трибуны в зоне свободного размещения недалеко от первого поворота трассы .

Полиция остановила строительство, участок был очищен от материалов.

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