Формула-3. Италия. Смоляр выиграл квалификацию

Пилот «МП Моторспорт» Александр Смоляр стал быстрейшим в последней квалификации сезона «Формулы-3» в Монце.

Российский гонщик опередил представителей Зейна Мэлони и Романа Штанека. Лидер сезона Виктор Мартен («АРТ») стал четвертым, его преследователь Исак Хаджар («Хайтек») врезался в барьеры и завершил сессию 16-м, напарники по «Преме» и Оливер Беарман расположились на пятой и шестой строчках, соответственно.

Изображение кликабельно.

4 гонщицы проведут тесты «Формулы-3»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram