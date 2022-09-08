Даниэль Риккардо о переходе в «Мерседес» на должность резервного пилота: «Правда в том, что я рассматриваю все варианты»

Пилот не стал исключать вариант, при котором в следующем сезоне он может стать резервным гонщиком .

Данная информация недавно появилась в британской прессе. По словам Риккардо, в данный момент он рассматривает любые возможности.

«Правда в том, что я рассматриваю все варианты. И думаю не только о следующем сезоне, но и о своем будущем в целом. И я по-прежнему не знаю, что буду делать в следующем году.

Но да, я хочу быть в «Формуле-1», хочу выступать в гонках. Пару недель назад я уже говорил о том, что хоть сейчас я и переживаю не самые лучшие времена в своей карьере, из-за этих трудностей я не перестал любить этот спорт, во мне не умерло желание гоняться, соревноваться.

Так что да, понятное дело, что сейчас о моем будущем ходит множество разговоров, но, как я уже сказал, я пока не знаю, каким именно будет мое будущее», – рассказал Риккардо.

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