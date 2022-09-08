Льюис Хэмилтон об ошибке с режимом мотора на рестарте гонки в Зандворте: «Это ни на что не повлияло, Ферстаппен бы все равно меня обогнал»

Пилот «Мерседеса» опроверг предположения о том, что его ошибка с переключением режима работы двигателя на рестарте гонки в Зандворте могла сказаться на результате Гран-при.

Ранее в немецкой прессе появлялась информация о том, что именно благодаря ошибке Хэмилтона Максу Ферстаппену так легко удалось совершить обгон. Хэмилтон же с этим не согласился:

«По сути, когда вы медленно едете по трассе, двигатель должен работать в одном режиме. Когда вы переключаетесь на схему работы, рассчитанную на старт гонки, то и двигатель работает несколько иначе.

Я действительно чуть-чуть опоздал с переключением, но это ни на что не повлияло, разницы не было бы никакой. В команде подсчитали остававшуюся дистанцию на прямой, Макс бы обогнал меня в любом случае».

Хэмилтон признал, что включение режима виртуального пейскара, а затем и появление настоящей машины безопасности ударило по шансам в Зандворте:

«У нас был очень хороший темп на стратегии с одним пит-стопом. Очевидно, что нам очень не повезло с включением режима виртуального пейскара. В этом сезоне нам довольно часто не везет».

Также Льюис прокомментировал решение заменить двигатель на его болиде перед Гран-при Италии, что приведет к старту с последней позиции:

«Команда еще работает с третьим по счету для меня двигателем, который установили на мой болид в Спа. Так что я никак не могу использовать его сейчас, поэтому пришлось брать четвертый двигатель. Надеюсь, что мы еще сможем использовать третий двигатель в этом сезоне».

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