Хэмилтон включил неверный режим мотора на рестарте на Гран-при Нидерландов (AMuS)

ошибся на рестарте гонки в Зандворте, утверждает Auto Motor und Sport.

По информации издания, пилот «Мерседеса» повернул переключатель, контролирующий режимы работы силовой установки, в неверном направлении. Из-за этого Льюис испытывал недостаток мощности по отношению к пилоту , который легко обогнал соперника на старт-финишной прямой.

«Такое случается с ним (Хэмилтоном) не в первый раз. Теперь инженеры ломают голову над тем, как спроектировать дизайн переключателя, который сделал бы ошибки фактически невозможными», – говорится в статье с намеком на -2021, когда Льюис случайно изменил баланс тормозов и упустил шанс на победу.

Также отмечается, что семикратный чемпион «Формулы-1» начал рестарт слишком рано, что позволило Максу получить слипстрим. Впрочем, неизвестно, повлияли ли действия Хэмилтона на исход заезда с учетом преимущества Ферстаппена в скорости на свежем «софте».

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