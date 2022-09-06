Хэмилтон включил неверный режим мотора на рестарте на Гран-при Нидерландов (AMuS)

Льюис Хэмилтон ошибся на рестарте гонки в Зандворте, утверждает Auto Motor und Sport.
По информации издания, пилот «Мерседеса» повернул переключатель, контролирующий режимы работы силовой установки, в неверном направлении. Из-за этого Льюис испытывал недостаток мощности по отношению к пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который легко обогнал соперника на старт-финишной прямой.
«Такое случается с ним (Хэмилтоном) не в первый раз. Теперь инженеры ломают голову над тем, как спроектировать дизайн переключателя, который сделал бы ошибки фактически невозможными», – говорится в статье с намеком на Гран-при Азербайджана-2021, когда Льюис случайно изменил баланс тормозов и упустил шанс на победу.
Также отмечается, что семикратный чемпион «Формулы-1» начал рестарт слишком рано, что позволило Максу получить слипстрим. Впрочем, неизвестно, повлияли ли действия Хэмилтона на исход заезда с учетом преимущества Ферстаппена в скорости на свежем «софте».
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