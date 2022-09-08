Юки Цунода о теориях заговора после гонки в Зандворте: «Болельщикам стоит сделать МРТ, у них что-то не так с головой»

Пилот высмеял теории заговоров, возникшие у болельщиков после событий на .

Цунода отметил, что факт поломки болида «Альфа Таури» отрицать просто глупо и посоветовал недовольным болельщикам проверить голову.

«Забавно, что болельщики всегда с большим воодушевлением строят теории заговоров. На самом деле я сразу почувствовал неполадки в работе задней части машины – сначала я вообще подумал, что у меня прокол колеса. Команда по радио сказала мне остановить машину на обочине где-нибудь в безопасном месте на трассе. Поэтому я и остановил машину, и даже чуть не включил двигатель.

Но потом команда сказала мне, что не нашла неполадок в работе болида. Вот почему я снова поехал, мы сменили шины, но потом я снова почувствовал, что с машиной явно было что-то не так. И вот почему команда сказала мне все-таки остановить болид.

Все просто – на машине возникли неполадки. Это факт. И позже мы подтвердили факт неполадок в работе дифференциала. Да, ситуация вышла немного запутанная, но обвинять в чем-то команду, меня, и особенно «Ред Булл» – это просто безумие. Притом что я вообще-то проводил хорошую гонку и мог заработать хорошие очки. Так что никаких причин помогать «Ред Булл» у нас не было.

Я ничего не хочу знать об этих теориях болельщиков. Скорее я хочу спросить у них, как вообще работает их мозг? Наверное, им стоит сделать МРТ и посмотреть, что с ними не так. То, как они вообще придумывают такие теории – это просто смешно.

«Ред Булл» и «Альфа Таури» – две совершенно разные команды. Да, конечно, они не такие разные, как другие команды, но речь все равно идет о двух разных конюшнях. Мы базируемся в Италии, они в Великобритании. И боремся мы за разные позиции», – рассказал Цунода.

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