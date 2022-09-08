Тото Вольфф: «Мерседес» не выиграет все оставшиеся Гран-при и не сможет каждый уик-энд сражаться за поул»

настроен на трудные для «Мерседеса» Гран-при в 2022 году.

Команда не сможет претендовать на победы на всех оставшихся этапах, как это было на , уверен исполнительный директор «Мерседеса».

«Наша скорость фундаментально завязана на концепции болида, но теперь мы лучше понимаем, как все взаимодействует. Мы можем точнее настраивать машину и попадать в рабочее окно. Тем не менее, какие-то гонки подойдут нам лучше, другие окажутся очень трудными. Мы обсуждали Остин – этап может сложится очень тяжело. Так что, на мой взгляд, необходимо оставаться реалистами.

Мы не сможем сражаться за поул на всех трассах, однако надо оказаться в таком положении в следующем году. Плохая гонка [в Бельгии] была по-настоящему необходима для понимания, почему тут [в Нидерландах] все прошло хорошо. Как это ни странно звучит для высокотехнологичной лаборатории на колесах, в этом сезоне нет корреляции в данных. Поэтому мы копим информацию, чтобы вместе решить загадку. И мы собрали еще пару кусочков паззла, чтобы улучшить понимание на следующий сезон. Но, как я уже сказал, не ожидаю, что такие уик-энды будут повторяться каждую неделю.

На кочковатых автодромах мы не сможем настраивать машину так, как хотели бы, и будут трассы с сильными ограничениями из-за лобового сопротивления. Так что мы не выиграем семь следующих гонок», – заявил Вольфф.

Комментируя стратегические решения в Зандворте, Тото не исключил, что «Мерседес» станет рисковать и в грядущих гонках:

«В любой день своей жизни я скорее рискну всем ради победы в гонке, чем выберу стабильные второе и третье места».

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