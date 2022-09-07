Ферстаппен, Расселл и Алонсо – тройке лучших пилотов Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Джордж Расселл («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Альпин») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Зандворте Ферстаппен получил оценку в 9,8 балла. Выступление Расселла оценили в 8,8 балла, оценка Алонсо – 8,6 балла.
Рейтинг пилотов на Гран-при Нидерландов
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8
2. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,8
3. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,6
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,4
5. Ландо Норрис («Макларен») – 8,2
6. Шарль Леклер («Феррари») – 8,0
7. Эстебан Окон («Альпин») – 7,8
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,6
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,0
9. Алекс Албон («Уильямс») – 7,0
Фанаты Хэмилтона затравили стратега «Ред Булл» за странный сход юниора из второй команды – почему? Ферстаппен правда поэтому выиграл?
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram