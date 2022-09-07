Ферстаппен, Расселл и Алонсо – тройке лучших пилотов Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Джордж Расселл («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Альпин») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Зандворте Ферстаппен получил оценку в 9,8 балла. Выступление Расселла оценили в 8,8 балла, оценка Алонсо – 8,6 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Нидерландов

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8

2. Джордж Расселл ( ) – 8,8

3. («Альпин») – 8,6

4. («Мерседес») – 8,4

5. Ландо Норрис ( ) – 8,2

6. Шарль Леклер ( ) – 8,0

7. Эстебан Окон («Альпин») – 7,8

8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,6

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,0

9. Алекс Албон («Уильямс») – 7,0

Фанаты Хэмилтона затравили стратега «Ред Булл» за странный сход юниора из второй команды – почему? Ферстаппен правда поэтому выиграл?

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