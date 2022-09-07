В календаре «Ф-1» на сезон-2023 будет 24 Гран-при (AutoBild)

сформировала предварительную версию календаря на сезон-2023.

Согласно информации немецкого издания Auto Bild, как и предполагалось ранее, в 2023 году руководство «Ф-1» планирует провести рекордные 24 Гран-при за сезон.

При этом данная версия календаря пока не была утверждена на заседании Всемирного совета .

В то же время количество гонок может сократиться в связи с неопределенностью относительно проведения – в стране по-прежнему действуют строгие ограничения, связанные с пандемией.

Сезон уже привычным для «Формулы-1» образом стартует на , а завершится на Гран-при Абу-Даби. Гран-при Лас-Вегаса займет место предпоследнего этапа.

На протяжении сезона будет два отрезка, когда гонки будут проводиться на протяжении трех недель подряд. На первом подобном отрезке «Ф-1» проведет гонки в Имоле, и Барселоне. На втором отрезке подряд будут проводиться гонки в США (Остин), Мексике и Бразилии.

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