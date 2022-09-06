Тото Вольфф: «Из-за прецедента Пиастри «Мерседес» будет нанимать больше юристов для заключения жестких контрактов с юниорами»

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Тото Вольфф рассказал, как история Оскара Пиастри повлияет на «Мерседес».

Резервист «Альпин» со следующего сезона будет выступать за «Макларен», хотя французская команда полагала, что Пиастри связан с ней контрактными обязательствами.

«Я четко отстаиваю то, что все мы, конструкторы, вложили много денег в юниорские программы. Мы инвестируем человеческие ресурсы, которые попадают на трассы для картинга, в молодежные «формулы». Иногда это маленькие деньги, иногда большие.

Мы долгое время вкладывались в Джорджа Расселла и Эстебана Окона. Теперь есть прецедент, который показал, что можно хитро выкрутиться, и для индустрии это нехорошо.

Так что мы будем нанимать больше юристов для заключения еще более жестких контрактов. Однако лично я верю в порядочность наших гонщиков. Надо действовать позитивно, находить и развивать таланты. Но надеяться на их характер.

Наверное, в любом контракте можно найти пробелы или возможности. А потом судьи будут решать исход. Я много раз в своей жизни ошибался, когда считал, что соглашение покрывает все варианты, а это было не так. В итоге все сводится к конкретному человеку и его видению долгосрочных отношений. Опять же, сложно судить со стороны – в каждой истории есть два действующих лица. Но парню лучше оказаться быстрым», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль не считает, что трансфер Пиастри связан с молодежными Академиями:

«Оскар был свободным агентом, поэтому мы его подписали. Не думаю, что это окажет какое-либо влияние на любые юниорские программы. Наверное, скорее надо изучить контракты, которые есть в этих программах.

К примеру, несколько лет назад к Ландо [Норрису] проявляли интерес другие команды. Он не мог уйти, так как мы сделали все возможное, чтобы он остался с нами».

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