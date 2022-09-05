Гельмут Марко: «Считаю, мы бы выиграли и без появления машины безопасности, «Мерседес» был быстрее только на «харде»

Советник подвел итоги .

По мнению Марко, Ферстаппен бы выиграл гонку в Зандворте даже в том случае, если бы машина безопасности не появилась на треке.

«С болидом «Альфа Таури» что-то произошло. Скажем так, в случае с Юки никогда не знаешь, что может случиться. В любом случае, мы были готовы к возможному появлению на трассе машины безопасности. В тот раз дирекция гонки включила лишь режим виртуального пейскара. Но вот в случае с остановкой на трассе болида «Альфа Ромео» было сразу ясно, что нас ждет появление полноценной машины безопасности.

Я удивился, что в «Мерседесе» не позвали Хэмилтона в боксы. Я слышал их переговоры по радио, как Льюис просил новые шины. Что сказать, в этом году соперники не первый раз делают нам подарки, и мы всегда готовы их принять (смеется).

Но я считаю, что мы бы выиграли и без появления на трассе машины безопасности. Просто потому что «Мерседес» был быстрее нас только на шинах «хард». В то время как на «медиуме» и «софте» мы были значительно быстрее соперников», – рассказал Марко.

Хэмилтон обложил «Мерседес» за потерю подиума. Но Льюису выдали лучшую стратегию для шанса на победу – пришлось извиняться

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