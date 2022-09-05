Тото Вольфф: «Внимательно изучил бы сход Цуноды, если «Мерседес» сражался бы за титул»

У Тото Вольффа появились вопросы по поводу странного схода Юки Цуноды в Зандворте.
На 45-м круге Гран-при Нидерландов пилот «Альфа Таури» остановился на трассе, затем добрался до боксов, выехал обратно и вновь остановился. Из-за инцидента включили режим виртуальной машины безопасности, что позволило Максу Ферстаппену из «Ред Булл» провести «бесплатный» пит-стоп и сбило стратегию «Мерседеса».
«Если бы мы сражались за титул, я бы внимательно это изучил, – ответил исполнительный директор «Мерседеса» на вопрос о том, стоит ли ФИА расследовать эпизод. – Сейчас же я считаю, что расследование необходимо ради безопасности пилотов и всех участников.
Гонщик остановился, расстегнул ремни, проехал целый круг, заехал в боксы. Проблему не решили, ремни застегнули, он выехал и опять остановился. Пожалуй, это изменило исход гонки, которую мы могли выиграть.
Я считаю, что у нас был реальный шанс на победу. Согласно планировщику гонки, выигрыш был возможен. На грани, но возможен».
Цунода также прокомментировал инцидент:
«Я подумал, что возникла проблема с левым передним колесом, и инженер сказал, что нужно остановиться. Но мы не увидели ничего странного в данных. Поэтому я снова поехал в боксы за новыми шинами. Но после этого мы отчетливо увидели проблему в данных, поэтому остановились [снова].
Какую проблему? Я не знаю».
Позднее выяснилось, что на болиде Юки сломался дифференциал.
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