Гельмут Марко: «Мы бы изменили стратегию в конце гонки, даже если бы машина безопасности не появилась на трассе»

Советник подвел итоги Гран-при Нидерландов, оставшись довольным победой .

«Фантастическое выступление Макса. Давление вообще никак на него не влияет. Макс находился под сильнейшим давлением, однако сохранял предельную собранность на протяжении всей гонки.

Сама гонка сложилась для нас тяжелее, чем мы ожидали. В основном потому, что на «харде» «Мерседес» был быстрее нас. Поэтому в конце гонки мы изменили стратегию. Мы бы сделали это, даже если бы машина безопасности не появилась на трассе», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: «Мерседес» рискнул с тактикой и схватился за победу, но Ферстаппену на реванш хватило прямой

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