Джордж Расселл: «Ферстаппен все равно бы выиграл, если бы оба «Мерседеса» остались на трассе»

считает, у «Мерседеса» не оставалось шансов на победу к концу гонки в Зандворте.

При этом темп команды позволял рассчитывать на успех, если бы не включение режима виртуальной, а затем и реальной машины безопасности, утверждает Джордж.

Незадолго до финиша Гран-при Нидерландов Льюис Хэмилтон не воспользовался возможностью поменять шины и стал четвертым, Джордж же заехал в боксы и завоевал второе место. Гонку выиграл пилот .

«Я считаю, что темп действительно давал нам шанс на сражение за победу. И мне жаль Льюиса, он провел отличную гонку. Команда, пожалуй, заслуживала большего, но иногда такое случается. Однако я очень горд и доволен скоростью, которую мы продемонстрировали.

Я был убежден, что «софт» – верный выбор. В таких ситуациях есть смысл разделить стратегии. Но, конечно, Льюис лидировал, и это непростая ситуация. Легко говорить, оглядываясь назад, но, думаю, если мы бы оба остались на трассе, Макс все равно бы выиграл.

Наверное, второе и четвертое места – не совсем тот итог, который команда заслуживала. Мы оба должны были оказаться на подиуме, но принимать решения в пылу борьбы очень тяжело.

Я полагаю, что выступление вышло очень многообещающим, и с нетерпением жду оставшихся гонок сезона», – высказался Расселл в эфире Sky Sports.

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