Макс Ферстаппен: «Гонка вышла непростой. Победа на домашнем Гран-при – это всегда особенный момент»

Пилот подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что остался очень доволен проведенной гонкой и одержанной победой.

«Гонка вышла непростой, нам пришлось сильно атаковать, учитывая все события – виртуальный пейскар, потом появление машины безопасности, – принимать верные решения. В такой ситуации вы всегда не уверены в том, что точно поступаете правильно. Но в нашем случае все сработало отлично. Как только мы вернулись на шины «софт», то сразу вернули себе очень высокий темп.

Что касается обгона Льюиса на рестарте, то нам удалось идеально подгадать время, чтобы оптимально выйти из последнего поворота с бэнгкинга. Как вы сами видели, мы отлично воспользовались слипстримом. Еще одна победа – это просто здорово.

Победа на домашнем Гран-при – это всегда особенный момент. Думаю, в этом году победа досталась мне сложнее. Невероятный уик-энд, и я очень рад, что в календаре «Ф-1» есть Гран-при Нидерландов», – рассказал Ферстаппен.

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