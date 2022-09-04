Шарль Леклер: «Надеюсь, поиграемся со стратегиями с Сайнсом, чтобы давить на Ферстаппена»

«Феррари» может разделить стратегии и на .

По мнению Леклера, это позволит оказать давление на обладателя поула из . Пара гонщиков Скудерии стартует со второй и третьей позиций.

«На этой трассе очень трудно обгонять. Надеюсь, мы окажемся так же близко, как и в квалификации, и сможем немного поиграться со [стратегиями] Карлоса и моей, чтобы давить на Макса. В такой ситуации это хороший выбор», – отметил Шарль.

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