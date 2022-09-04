Шарль Леклер: «Надеюсь, поиграемся со стратегиями с Сайнсом, чтобы давить на Ферстаппена»

«Феррари» может разделить стратегии Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов.
По мнению Леклера, это позволит оказать давление на обладателя поула Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Пара гонщиков Скудерии стартует со второй и третьей позиций.
«На этой трассе очень трудно обгонять. Надеюсь, мы окажемся так же близко, как и в квалификации, и сможем немного поиграться со [стратегиями] Карлоса и моей, чтобы давить на Макса. В такой ситуации это хороший выбор», – отметил Шарль.
Главный стратег «Феррари» о пит-стопе Леклера: «Если мы не будем пользоваться шансами, то перестанем быть гонщиками»
Новый пик идиотизма «Феррари»: рисковый пит-стоп со сломанным ограничителем скорости ради бонусного балла. Леклер отговаривал, потеряно 2 очка
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram