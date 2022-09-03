Льюис Хэмилтон: «В гонке у нас должны быть неплохие шансы. На этот раз хотелось бы увидеть клетчатый флаг»

Пилот поделился мнением о перспективах команды на .

Завтрашнюю гонку Хэмилтон начнет с четвертой позиции, однако британец считает, что если бы он сумел закончить свой последний быстрый круг, то мог бы побороться за место на первом ряду стартовой решетки.

«Если привычная для нас разница между квалификационным и гоночным темпом перенесется на завтра, как это обычно бывает, то в гонке у нас должны быть неплохие шансы. А дальше все будет решать стратегия и другие подобные вещи. Не думаю, что мы увидим много обгонов. Я же буду просто продолжать надеяться. В этот раз мне хочется добраться до финиша, увидеть клетчатый флаг. Когда ты не видишь клетчатый флаг – это отстой.

Если честно, я думаю, что сегодня лидеры все равно были для нас слишком быстры. Но мне кажется, что мы могли бы побороться за место на первом ряду стартовой решетки (если бы не вылет Переса). Ну или хотя бы за третье место. Но да, мы в любом случае были близки к тому, чтобы оказаться на первом ряду, так что у нас есть много поводов для оптимизма», – рассказал Хэмилтон.

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